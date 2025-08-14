Mali vodič za kupnju mobilnih roštilja

Neki će reći kako nema roštilja do pravog roštilja, odnosno da prijenosni roštilji koje nosimo sa sobom u prirodu ili koristimo na balkonu ne mogu dati isti rezultat. Mobilni roštilji, međutim, danas su sve funkcionalniji u smislu snage, zadržavanja topline, kapaciteta i jednostavnosti korištenja. Najbolji prijenosni roštilji dizajnirani su, prije svega, da budu lagani za nošenje. Prvo što treba uzeti u obzir pri kupnji prijenosnog roštilja je upravo to: koliko ste težine spremni nositi, ali i koliko se lako sklapa i rasklapa. Roštilj se smatra prijenosnim ako teži manje od oko 23 kilograma, a uzima se u obzir i veličina dok je spakiran.

Mobilni roštilji na drveni ugljen, plinski, stolni model ili onaj s postoljem i kotačima…, bez obzira koji odabrali, jedno je sigurno - omogućit će vam potpuno uživanje u omiljenim jelima s grilla. Ipak, jedni su ipak malo bolji od drugih pa daju i bolji finalni rezultat. Kako piše Food & Wine, cijena ipak određuje kvalitetu. Oni su tako na prvo mjesto stavili Napoleon TRavelQ Portable Gas Grill, čija je cijena na Amazonu 479 eura. Najveća prednost ovog roštilja je, kažu, to što je prilagođen apsolutnim početnicima, što je jednostavan za postavljanje i čišćenje, a ima i veliku površinu za pripremu jela. Ovakav tip roštilja, iako mobilan, ipak nije baš praktičan za ponijeti ga u prirodu, jer je dosta težak, 20-ak kilograma, ali je zato izvrstan za balkone i dvorišta. Dakle, ako često idete u prirodu i nosite sa sobom svoj roštilj, birajte što lakše modele.

Bez obzira na težinu, za boravak u prirodi uvijek imate dvije opcije: na plin ili na drveni ugljen, piše Outdoor GearLab. Najčešće korišteni roštilji su oni koji rade na plin - najčešće propan - i postoji mnogo razloga zašto. Propan je lako dostupan i jeftiniji od ugljena, pa su ovi mobilni roštilji jednostavni za paljenje. S pravim regulatorom lako je upravljati i temperaturom roštiljanja. Nedostaci su ti što su obično skuplji i složeniji za popravak, kuhanje na plinu ne pruža uvijek isti okus, a većina propan roštilja ne može postići istu toplinu kao ugljen. I, naravno, nema onog dobro poznatog mirisa dima koji čini razliku. Osim što daju dim i jeftiniju su, s roštiljem na ugljen lakše je postići maksimalnu kontrolu nad zonama zagrijavanja. Naravno, postoje i nedostaci. Drveni ugljen nam daje više posla (prljaviji je!), skuplji je od plina, ispušta puno dima pa vas na nekim mjestima, primjerice na vašem balkonu u zgradi, možda neće gledati blagonaklono ako ga zapalite.

Kontrola plamenika jedna je od najvažnijih stavki pri kupnji roštilja. Neadekvatna kontrola plamenika ili sposobnost upravljanja temperaturnim zonama na površini za roštiljanje može biti frustrirajuća. Nažalost, to ćete tek sto posto znati kad ga počnete koristiti, no svakako proučite recenzije prije kupnje i obratite pozornost na nekoliko ključnih čimbenika.

Prvo pitanje za plinske modele je sadrži li roštilj više od jednog plamenika - proizvodi s više plamenika definitivno su bolji, jer ćete moći pripremati različite namirnice na različitim temperaturama. Iako modeli na ugljen nemaju gumbe za podešavanje kao plinski roštilji, mnogi smatraju da je lakše kontrolirati zone zagrijavanja manipuliranjem razmakom i slaganjem sloja ugljena. Zato je važno da površina roštilja na drveni ugljen ipak bude što veća. Također, obratite pažnju i na mobilnost rešetke, ako se lako uklanja i sigurno vraća na mjesto, to je to - lako ćete moći dodavati ugljen, regulirati temperaturu i raspoređivati namirnice.

*U tekstu su izneseni osobni stavovi i savjeti autora i/ili autorovih sugovornika koji se ne mogu ni pod kojim uvjetima smatrati službenim stavovima Savjeti.hr-a. Savjeti.hr ne preuzima odgovornost za sadržaj ovog teksta.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na Savjeti.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst, u prvome odlomku prenesenog teksta. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.

Ako želite još zanimljivih poslovnih i životnih savjeta, prijavite se na naš dvomjesečni newsletter.