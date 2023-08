Gmazovi kao kućni ljubimci - što trebate znati

Što trebamo znati o gmazovima kao kućnim ljubimcima? Koje su posebnosti gmazova?

Svaka vrsta gmaza zahtijeva određeni način držanja i prehrane, kao što su vlaga, temperatura, veličina životinje... Ako se dobro informirate o vrsti koju želite nabaviti i poštujete sva pravila, imat ćete jako zanimljivog i sretnog kućnog ljubimca.

Koje vrste se smatraju gmazovima?

U razred Reptilia spadaju krokodili, kornjače, ljuskaši koji se dijele na zmije i guštere te premosnici čiji jedini živući predstavnik živi na Novom Zelandu. Prvi su organizmi koji žive na kopnu. Za to su razvili mnoge prilagodbe; oni su prvi amnioti, imaju primarno unutarnju oplodnju, polažu jaja izvan vode, razvili su ljuske i često čvrsti keratinizirani pokrov koji ih štiti i sprječava gubitak vode. Osim što polažu jaja koja je potrebno inkubirati neki čak rađaju žive mlade. Kod ljuskaša brojimo oko 3800 skupina što ih čini najbrojnijim gmazovima i najčešćim kućnim ljubimcima.

Kako odabrati idealnog gmaza za kućnog ljubimca? Postoje li oni koji zahtijevaju više pažnje i njege od drugih? Koje su vrste pogodne za početnike?

Prije svake odluke o nabavljanju nekog kućnog ljubimca, u ovom slučaju gmaza, potrebno je dobro promisliti i napraviti adekvatno istraživanje ovisno o vrsti koja nas zanima. Potrebno je uvidjeti koliko vremena, pažnje, truda i ponajviše financija zahtijevaju kako bi se pružio adekvatan prostor i njega. Svaku vrstu treba proučiti detaljno jer se međusobno uvelike razlikuju, pogotovo što se tiče držanja, hranidbe, ponašanja. Neke vrste od kojih se većinom kreće u hobi i koje su najpogodnije za početnike su mošusne kornjače, od guštera leopard gekoni, bradate agame i od zmija mliječne zmije. Navedene vrste je lagano držati te nisu komplicirane što se tiče nastamba, hranidbe, potreba općenito, ali to ne znači da svaka od njih ne zahtijeva svoje specifične uvjete.

Koje sve uvjete kod držanja zahtijevaju?

Različite uvijete zahtijevaju različite vrste. Potrebno im je pružiti adekvatno okruženje što se tiče nastamba, nekim vrstama odgovara bogata nastamba s puno mjesta za skrivanje dok drugima ne, nekima je potrebna voda, uvijek se poseban naglasak stavlja na temperaturu i vlagu, ponekima (u pravilu gušteri i kornjače) je potrebna UVB lampa itd. Bitno je samo da nastamba odgovara vrsti gmaza. Svaka vrsta ima i posebnu hranu kao i načine hranjenja. Imamo dvije krajnosti gdje će se neki zadovoljiti s peletiranom/suhom ili biljnom hranom dok je drugima potrebna živa hrana, a treći pak jedu voćne kašice. Ovo su samo neki od uvjeta koje zahtijevaju ove životinje. Teško je pričati općenito o nečemu što se podosta razlikuje između svake vrste stoga ponavljamo kako je potrebno napraviti dobru pripremu prije odluke o nabavljanju određene vrste kao kućnog ljubimca.

Koje su im prehrambene navike?

Gmazovi mogu biti biljojedi, mesojedi ili svejedi, ponovno sve ovisi od vrste do vrste. Kao što smo rekli neke vrste zahtijevaju hranjenje sa živom hranom jer je neće moći pojest samostalno ako ne vide da se miče. Postoje naravno i gotove hranidbene smjese, kao i dodatci hrani, još jedna stavka koju je potrebno detaljno istražiti prije bilo kakve odluke. Zmije, na primjer, je najbolje naučiti na mrtav plijen (cijeli miševi ili pilići) kako bi izbjegli eventualno ranjavanje zmija pri hranjenju.

Jesu li možda skloni nekim određenim bolestima? Zahtijevaju li česte odlaske veterinaru?

Što se tiče bolesti kod gmazova, nažalost čak 90 posto bolesti nastaje zbog nepravilnog držanja i hranidbe. Gmazovi su evolucijski dosta stare životinje koje zauzimaju najčešće niže položaje na hranidbenom lancu te zbog toga u prirodi jako dobro prekrivaju svoja bolesna stanja, stoga kad pokažu neke kliničke simptome često je već kasno za terapiju kojom bi mogli u potpunosti izliječiti životinju. No naravno to nije razlog zašto odmah ne bi trebali potražiti pomoć veterinara, zato što pravovremenim djelovanjem većinu simptoma možemo ublažiti čak i ukloniti. U 10 posto bolesti spadaju tumori kod starih životinja, razni mikroorganizmi koji mogu izazvati infekcije, a još neki od problema nepravilnog držanja su opekline i nepravilna rasvjeta (nedostatan UVB).

Koliko iznose mjesečni troškovi držanja gmazova? I što sve ulazi u troškove?

Jako je teško odrediti mjesečne troškove jer sve to ovisi o već navedenom i, naravno, broju životinja koje posjedujete. Najveći troškovi su svakako u nabavi nastambe koje opet variraju o materijalu - od stakla ili drva te samoj veličini nastambe. Svakako, druga stavka je hrana kojom se hrani određena životinja, uzgajate li je sami ili je kupujete i naravno svi dodaci prehrani. Ako je životinji potreban UVB, treba se odlučiti je li on u obliku žarulje ili neonke te je preporučljivo svake godine ga mijenjati. Termostati su svakako dobra stvar za postaviti u nastambu zato što većini gmazova treba postojati temperaturni gradijent, odnosno mjesto za sunčanje na kojem je dovoljno toplo i hladnije mesto na koje mogu otići.

Znamo da gmazovi nisu privrženi ljudima kao drugi kućni ljubimci poput pasa i mačaka, ali mogu li se socijalizirati? I kako to učiniti?



Svaki se gmaz može naviknuti na ljudsko društvo kao i dodir ako se na vrijeme kreće s njima raditi. Potrebno je od prvih dana njihova života navikavati ih na ljudski dodir, držanje na rukama itd., te stimulirati nečim pozitivnim kao, primjerice, hranom, kako bi se kasnije spriječile neugodne situacije i stres smanjio na minimum. To iziskuje truda i vremena, neke će vrste reagirati lošije dok će se neke puno lakše priviknuti. No ne treba zaboraviti da su to životinje koje u prirodi ne žive u skupinama i ne traže društvo kao sisavci i ptice, te bi se u pravilu trebali gledati, a ne dirati osim ako to nije potrebno (pregled/premještanje).

Što biste poručili svima onima koji možda razmišljaju o gmazu kao kućnom ljubimcu?

Prije nabavke bilo koje životinje, u ovom slučaju gmazova, prvo i osnovno je dobro i pravilno se informirati o određenoj vrsti. Svakako nakon informiranja treba nabaviti sve što je potrebno za njegovo držanje - tu spadaju nastamba, hot spot, UVB, prskalice, dekoracija nastambe, dodaci prehrani i hrana. Tek kad smo sve to zadovoljili upuštamo se u nabavu određene životinje. Nakon nabave gmaza potrebno ga je ostaviti u karanteni određeno vrijeme (minimalno mjesec dana) te prije stavljanja u njegovu nastambu svakako treba izmet odnijeti na koprološku analizu. Ovim zapravo preventivno djelujemo i osiguravamo da nam je životinja zdrava i da ne prenese neku bolest na eventualni ostatak kolekcije.

