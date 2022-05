Zašto bi žene trebale investirati?

Iako investiranje, štednja, prikupljanje 'bogatstva' nisu prve teme na popisu ženskih razgovora, to ne znači da žene nisu vične investicijama. Dapače, bez obzira na stereotipe da ljepši spol investira jedino u cipele i brendiranu odjeću, istraživanja pokazuju da su žene mnogo discipliniraniji ulagači od muškaraca.

Iako se investiranjem ne bave u tolikoj mjeri kao muškarci, žene koje žele svoje financije podići na višu razinu itekako dobro i promišljeno ulaze u te avanture.

Zašto žene manje investiraju?

Postoje određeni razlozi zbog čega je postotak žena investitorica manji u odnosu na muškarce. Kao prvi razlog nameću se upravo dosadni stereotipi koji ističu da žene nisu za to, da je za njih briga o kućanstvu, djeci, suprugu i kuhinji. Osim toga tu su i mentalitet, odgoj i mindset koji, nažalost, često utječu na samopouzdanje žena te se niti ne usude okušati u svijetu financija.

Bez obzira na trend u kojem je sve više žena u poduzetništvu ili na rukovodećim pozicijama, i što im prilično dobro ide, još uvijek postoji veliki jaz u plaćama koje dobivaju muškarci i žene za isto radno mjesto s jednakim odgovornostima i zaslugama. Rezultati istraživanja Eurofunda pokazuju da se jedan od najupečatljivijih momenata u zadnjoj polovici stoljeća odnosi na veliki porast u sudjelovanju žena na tržištu rada. U zadnjih dvadeset godina, na dva od tri nova radna mjesta zaposlene su žene. Međutim, prosječna razlika u plaći između muškaraca i žena u EU-u bila je 14,1 posto 2019. godine. To je trend koji se već godinama pokušava usporiti i zaustaviti, ali sve ide puževim korakom.

S obzirom na to da u Hrvatskoj prosječna mjesečna plaća za žene iznosi oko 88,7 posto 'muške' plaće, žene tijekom cijelog svog radnog vijeka zarađuju manje. Uz to, za vrijeme čuvanja trudnoće i porodiljnog dopusta imaju manje prihode. To posljedično dovodi i do niže mirovine, a potom i do podatka da je siromaštvo žena starije životne dobi 35 posto veće nego što je to u slučaju muškaraca.

Sve su to razlozi zašto bi baš žene trebale intenzivno razmišljati o investiranju.

No mnogi podaci pokazuju da žene uglavnom ne investiraju. Među ženama u dobi od 35 do 39 godina 2019. godine bilo je samo je 7 posto poduzetnica, samo 12 posto poduzeća ima žene na najvišim položajima i samo je jedna trećina hrvatskih poduzeća u vlasništvu žena, objavljeno je u izvješću Svjetske banke.

Zašto bi žene trebale investirati?

Jednostavno rečeno - investiranje je bilo kakvo ulaganje, obično novca, kojemu je cilj steći profit. Možete ulagati izravno – npr. u izgradnju apartmana, ili pak neizravno – u dionice tvrtki, obveznice... Ideja je da vrijednost onoga u što ulažete s vremenom raste, čime se povećava i vrijednost vaše investicije.

U svakom slučaju, investiranje je ulaganje u budućnost. A ulaganje u budućnost, između ostalog, podrazumijeva i financijsku neovisnost. Brojne su žene financijski ovisne o svojim partnerima. Osim toga, može se dogoditi da brak ili veza dođu na klimave noge i žena jednostavno nema previše izbora, pogotovo ako su u cijeloj priči i djeca, nego ostaje u tom odnosu. Da bi žena mogla otići iz nezadovoljavajućeg odnosa, prvenstveno mora biti financijski neovisna kako bi prehranila sebe i djecu, ako ih ima.

2. Promjena posla

S druge pak strane, nezadovoljavajući odnos može biti i onaj poslovni. Financijska sloboda može olakšati odluku promjene posla, ako ženu taj posao ne veseli, potplaćena je i generalno nezadovoljna. Također, kao što smo već naveli, sve se više žena odlučuje otisnuti u poduzetničke vode, pa se i ta odluka može brže i lakše donijeti ako postoji određeni backup.

3. Štednja

I, na kraju krajeva, investiranje je oblik štednje. Za putovanje, za uživanje u hobijima, za stvaranje financijskih rezervi, za neplanirane troškove poput popravaka u domu, za dječje maturalce i izlete, za raniju i sretniju mirovinu.

Zašto su žene zapravo dobri investitori

Brojne ankete pokazuju da su žene mnogo opreznije kada je u pitanju ulaganje novca. Muškarci češće ulažu u dionice, a žene su sklonije sigurnijoj dobiti. U svakom slučaju muškarci i žene imaju različite strategije ulaganja.

1. Strpljive i oprezne ulagačice

Prema istraživanju koje je provela tvrtka Fidelity 2017. godine, ispostavilo se da žene rjeđe trguju. Naime muškarci trguju na tržištima čak 35 posto češće nego žene. Što znači da se žene pridržavaju jednom odabrane strategije ulaganja, a manja učestalost transakcija sprječava stvaranje novih troškova što rezultira većom učinkovitošću ulaganja.

2. Bolji rezultati

Istraživanje financijske tvrtke Fidelity također pokazuje da su žene u prosjeku bolje poslovale od muškaraca kada je riječ o ulaganju i to za 0,4 posto. Na prvi pogled ovo je mala razlika, ali ima značajan utjecaj tijekom vremena.

Osim toga, žene su na vrhu kada se uspoređuju godišnje stope štednje. Žene dosljedno štede veći postotak svoje plaće u odnosu na svoje muške kolege. Odnosno, žene u prosjeku godišnje uštede 9 posto svoje plaće dok muškarci imaju prosjek od 8,6 posto ušteđene plaće.

3. Krizne situacije

S obzirom na to da su žene u svakodnevnom životu češće suočene s problemima nego muškarci i to je jedan od razloga da se one u teškim, neizvjesnim, kriznim situacijama koje iziskuju brzu reakciju bolje snalaze. Tako da ako se dogodi neka rizična situacija po pitanju investicije, žena će brzo promisliti i 'hladne glave' pristupiti rješavanju problema. Također, u takvim situacijama rijetko kad će potražiti pomoć već će žene preuzeti stvari u svoje ruke.

4. Životni vijek

Iako nitko ne može znati koliko će dugo živjeti i što nas čeka sutra, općepoznata je činjenica da žene žive dulje od muškaraca. Naravno, na to sve utječe životni standard, kultura života, zdravstveno stanje, prehrambene navike i još mnogo toga. No, ako je vjerovati statističkim podacima, žene zbog svog duljeg života imaju više vremena, kroz investiciju, steći više.

Otkuda i kako krenuti

Prije svega, da biste krenuli u investicijsku priču, trebate znati što želite. Naime, nitko se za vašu budućnost neće pobrinuti umjesto vas. Prvenstveno treba steći naviku ulaganja i osvijestiti da je to nešto za vas, a ne za nekog drugog.

