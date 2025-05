DIY projekti za početnike: Kako obnoviti stari namještaj i uštedjeti

Novo je uvijek novo, ali udahnuti novo ruho starom namještaju ima posebnu čar. Pogotovo ako to napravite sami svojim rukama, onda su ponos i uživanje još i veće. Da, možda treba imati malo smisla. Da, možda to zbilja nije za svakoga. Da, možda bi i kakav alat dobro došao. Ali ako imate ideju, volje i malo vremena - sve se može!

Ključ je identificirati potencijal u vašem namještaju, bilo da se radi o komodi od punog drva ili šarmantnom vintage stolcu. Predmeti koji potječu iz 1960-ih obično su izrađeni od punog drva, što znači da ih se vjerojatno isplati restaurirati. Novi namještaj obično nije od punog drveta, često se izrađuje od materijala niže kvalitete poput iverice ili laminata. Takav namještaj možda se više isplati zamijeniti nego obnavljati.

Zahvalni komadi za DIY (do it yourself) restauraciju su, primjerice, drveni stolić za kavu, drveni stolci u blagovaonici, drvena komoda, noćni ormarići… Svi ovi komadi namještaja potencijal su za brušenje i ponovno bojanje. Kako to besprijekorno učiniti, čak i ako nemate iskustva u tome, pojašnjava Angie’s List.

Prvo ćete morati skinuti završne slojeve, a to možete učiniti koristeći brusilicu ili brusni papir. U tu svrhu možete koristiti i kemijska sredstva (obvezno ih nanesite na otvorenom i koristite zaštitne rukavice). Nanesite sredstvo prema uputama proizvođača. Kad odradi svoje odlijepite ga ili isperite, ovisno u uputama. Po potrebi još malo izbrusite. Ako drvo nije potpuno ravno, a da biste postigli glatku završnu obradu, trebat će vam i punilo za drvo, koje možete kupiti u većini specijaliziranih trgovina.

Idući korak je nanošenje brtvila za drvo i/ili temeljnog premaza. Brtvilo će zaštititi drvo i stvoriti osnovu za završnu obradu. Nanesite ga prema uputama proizvođača, ostavite da se potpuno osuši te izbrusite finim brusnim papirom.

Lazura za drvo idući je korak i ona će promijeniti boju namještaja bez gubitka prirodne teksture drva. Možete je nanijeti izravno na brtvilo za drvo. Lazure za drvo dolaze u raznim bojama i može biti na bazi ulja (idealna za tvrdo drvo), na bazi vode (za mekše drvo) te gel lazura (najbolja za drva koja su sklona mrljama).

Kad su boje za drvo u pitanju, postoji nekoliko vrsta. Lateks boja, primjerice, dolazi u širokom rasponu boja i završnih obrada (od mat do visokog sjaja), no može biti osjetljiva na ogrebotine, pa nije za komade namještaja koje se stalno upotrebljavaju. Postoji i tzv. kredasta boja za namještaj (chalk paint) - idealna je za one koje vole vintage izgled. Akrilna boja, pak, lako se nanosi, netoksična je, izdržljiva i otporna na mrlje. Izdržljive su i uljane boje, no s njima treba oprezno jer imaju, doista, intenzivan miris koji, kažu neka istraživanja, može biti štetan za zdravlje.

Nakon što obojite svoj namještaj, možete ga doraditi za dodatnu izdržljivost poliuretanom, prirodnom smolom, lakom…

Tapeciranje je popularna metoda restauracije starih komada namještaja, no i vrlo zahtjevna, pa savjetujemo da to ipak prepustite profesionalcima.

