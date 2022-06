POTICAJI – Kako napisati dobar poslovni plan

Iako se mjere za samozapošljavanje provode već godinama, svake se godine pojave neke novosti i promjene u uvjetima i mogućnostima. Tako je u 2022. godini povećan ukupan iznos potpora, proširen je spektar prihvatljivih ciljanih skupina korisnika s naglaskom na ranjive skupine, mjere se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i dodane su i dvije nove mjere – Mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku i mjera Zelena i digitalna radna mjesta. Na potonju se stavlja poseban naglasak s obzirom na sve potrebniju digitalizaciju, ali i održivost, ublažavanje klimatskih promjena i energetsku tranziciju.

Da biste se prijavili na HZZ-ove mjere za samozapošljavanje, ne morate uopće izlaziti iz udobnosti svog doma.

No prije svega trebate se prijaviti u evidenciju nezaposlenih osoba, jer je to glavni uvjet za predaju zahtjeva za mjere za samozapošljavanje.

U evidenciju zaposlenih možete se prijaviti na dva načina (klikni)

1. Osobnim dolaskom

Za prijavu u evidenciju nezaposlenih osoba osobnim dolaskom potrebno je priložiti:

identifikacijski dokument (važeću osobnu iskaznicu izdanu u RH, drugoj članici EGP-a ili Švicarskoj, putovnicu ili boravišnu iskaznicu za državljanina treće zemlje)

(važeću osobnu iskaznicu izdanu u RH, drugoj članici EGP-a ili Švicarskoj, putovnicu ili boravišnu iskaznicu za državljanina treće zemlje) potvrdu o boravištu (ako se osoba prijavljuje izvan mjesta prebivališta navedenog na osobnoj iskaznici)

(ako se osoba prijavljuje izvan mjesta prebivališta navedenog na osobnoj iskaznici) svjedodžbu o završenoj školi ili diplomu , original na uvid ili ovjerenu kopiju (ako osoba ne posjeduje original)

, original na uvid ili ovjerenu kopiju (ako osoba ne posjeduje original) podatak o OIB-u

Kontakte regionalnih/područnih ureda s ispostavama i njihovo radno vrijeme možete pronaći na web stranicama HZZ-a.

2. Online

Za prijavu u evidenciju nezaposlenih osoba elektronskim putem, potrebno je putem e-maila priložiti scan ili fotografiju:

identifikacijskog dokumenta (važeće osobne iskaznice izdane u RH, drugoj članici EGP-a ili Švicarskoj, putovnice ili boravišne iskaznice za državljanina treće zemlje)

(važeće osobne iskaznice izdane u RH, drugoj članici EGP-a ili Švicarskoj, putovnice ili boravišne iskaznice za državljanina treće zemlje) potvrde o boravištu (ako se osoba prijavljuje izvan mjesta prebivališta navedenog na osobnoj iskaznici)

Navedene dokumente zajedno s ispunjenom prijavnicom potrebno je proslijediti na e-mail adresu ureda prema mjestu Vašeg prebivališta, odnosno boravišta.

Osobe koje se prijavljuju elektronskim putem, mogu poslati prijavnicu bez potpisa no dužne su odazvati se na poziv Zavoda i tada dostaviti izvornik dokumentacije na uvid te vlastoručno potpisati dokumente za prijavu u evidenciju nezaposlenih.

Sljedeća stvar koju trebate imati je korisnički račun u sustavu e-Građani, a sve detalje o tome možete pronaći na stranicama HZZ-a. No kada krenete u realizaciju slanja zahtjeva za mjere za samozapošljavanje, sustav vas sam vrlo jednostavno vodi kroz korake koje trebate napraviti i koje dokumente trebate priložiti kako biste sve (bezbolno) riješili.

POSLOVNI PLAN

Međutim, u cijeloj ovoj priči najvažnija je stvar napraviti dobar poslovni plan, a njega se posebno vrednuje prilikom određivanja tko će dobiti poticaje za samozapošljavanje.

Znamo da je za svaki uspjeh potreban dobar plan, pa tako i kada je riječ o poslovanju. Ako ne znate što želite, čime ćete se baviti, koji su vaši ciljevi – teško da ćete uspješno poslovati, tako da, bez obzira na poticaje, pripremite dobre temelje svog budućeg poslovanja kroz dobar poslovni plan.

1. Ideja

U poslovnom planu u zahtjevu za mjere za samozapošljavanje trebate opisati kako ste došli na ideju o pokretanju vlastitog posla i povezati to s dosadašnjim radnim iskustvom. U tome budite koncizni, strukturirani, konkretni i jednostavni.

Također, trebate pojasniti zašto baš vi imate znanje i sposobnost predloženu poslovnu inicijativu učiniti uspješnom.

Dobro razmislite o svemu tome i samo pišite. Pišite sve što vam padne na pamet, a onda se odmaknite malo od toga, 'zbrojite se' i vratite opet pisanju, ali ovoga puta složite tu ideju u jednostavnu strukturu.

2. Čime ćete se baviti

Nakon što pojasnite kako ste i zašto došli na ideju, trebate detaljno opisati vrstu proizvoda i/ili usluge koju planirate ponuditi tržištu te kojim ćete se djelatnostima baviti.

Prezentirajte se u najboljem svjetlu, ali ne pretjerujte sa samohvalom jer skromnost je ipak vrlina. Spomenite svoje vrijednosti, čemu težite i koje vrijednosti želite zastupati. Možete spomenuti i aktualne trendove u vašoj branši kako bi dali do znanja da idete u korak s vremenom.

3. Konkurencija

Prilikom pisanja poslovnog plana u zahtjevu za mjere za samozapošljavanje morat ćete se malo pozabaviti i svojom konkurencijom. Napravite analizu toga tko su vaši glavni konkurenti, koje su njihove prednosti i mane u odnosu na vas i kako ćete se upravo vi istaknuti u toj priči te po čemu ćete biti drugačiji od svoje konkurencije. Osim toga, trebate navesti i konkretne aktivnosti kojima ćete privući klijente.

Ovdje također izbjegavajte izraze poput 'brži, bolji, jeftiniji', nego se fokusirajte na konkretne primjere, prijedloge i ideje.

Prvenstveno morate precizno odrediti publiku kojoj ćete plasirati svoje proizvode ili usluge, a potom kreirati i strategiju koja će vam omogućiti da se istaknete među konkurencijom. Budite kreativni kako biste bili primijećeni.

4. Klijenti

Jako je važno znati i prepoznati tko bi mogli biti korisnici ili klijenti vaših proizvoda, odnosno usluga. I to trebate dobro analizirati i napisati. Također, morate navesti i na koji dio tržišta se želite orijentirati – na grad, županiju, državu, regiju...

Uz to, trebate navesti i kako ste procijenili da će upravo vaši proizvodi i/ili usluge biti prepoznati na tržištu i da ćete imati dovoljno klijenata za uspješno poslovanje.

Ovdje, kao što je na početku navedeno – morate imati jasan i realan cilj koji možete ostvariti. Ako imate viziju i jasan put kako ćete je ostvariti onda će se klijenti lako prikloniti vama i vašem proizvodu, odnosno usluzi.

5. Inovativnost

Ako kroz svoju ideju i buduće poslovanje uvodite nešto novo i inovativno na tržište, neki novi ili inovativni proizvod ili tehničko-tehnološki proces, onda ga dobro i detaljno opišite i budite sigurni da se zaista jedini time bavite. Jer treba imati na umu da u uvjetima žestoke konkurencije i zasićenog tržišta tvrtke koje ne inoviraju, stagniraju, a stagnacija je uvod u odumiranje. Nemojte si to dozvoliti.

6. Savjet plus

U zahtjevu koji ćete ispunjavati prilikom prijavljivanja za mjere za samozapošljavanje bit će još mnogo koraka do konačnog ispunjenja poslovnog plana, ali tu se radi o vašim osobnim podacima, informacijama o dosadašnjem iskustvu i poslovima i drugim vrlo individualnim činjenicama.

No dok sve to pišete, budite opušteni, jasni u izražavanju, potkrijepite sve provjerenim podacima i nemojte izmišljati nešto što nećete ostvariti.

Potražite pomoć od obitelji i prijatelja jer je mnogima teško pisati 'hvalospjeve' o sebi i svojim sposobnostima, a mnogi to ne mogu ni realno sagledati. Stoga vam bliske osobe mogu pomoći savjetom, idejom ili jednostavno vam reći kako vas, i vaše poslovne sposobnosti, doživljavaju, a to onda možete implementirati u svoj poslovni plan.

7. Zaključak

Kada ispunite cijeli zahtjev i poslovni plan te sve to s potrebnom dokumentacijom pošaljete HZZ-u, slijedi onaj najljepši dio – otvaranje poslovnog subjekta. Već prilikom ispunjavanja zahtjeva se morate opredijeliti za oblik poslovnog subjekta koji ćete otvoriti, stoga dobro proučite što vam je najbolje odabrati.

Srećom, kada dođe vrijeme za otvaranje poslovnog subjekta, i to možete napraviti iz udobnosti vlastitog doma i uz svega nekoliko klikova mišem, a sve zahvaljujući informacijskom sustavu START koji korisnicima, građanima Republike Hrvatske, omogućuje jednostavno i brzo pokretanje poslovanja za d.o.o., j.d.o.o. i obrt, elektroničkim putem.

Prednosti STARTA

potpuna usluga pokretanja poslovanja , a da ne morate dolaziti na lokacije nadležnih institucija

, a da ne morate dolaziti na lokacije nadležnih institucija više koraka u jednom procesu - jednom ulazite u sustav, unosite podatke za sve dionike procesa (npr. Porezna uprava, HZMO, banke)

- jednom ulazite u sustav, unosite podatke za sve dionike procesa (npr. Porezna uprava, HZMO, banke) automatsko slanje zahtjeva u sve odabrane registre i institucije

u sve odabrane registre i institucije manji troškovi - za korisnike sustava START nema troška javnobilježničke ovjere osnivačkih akata, a iznos sudske pristojbe smanjen je za 50 posto

Za ulaz u sustav START treba vam Finin osobni certifikat visoke razine sigurnosti (FinaCertRDC certifikat na QSCD kripto uređaju) ili elektronička osobna iskaznica (eOI).